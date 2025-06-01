В массовом ДТП под Челябинском один человек погиб, трое травмированы

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Сосновском районе.
Все произошло днем 1 июня. Ехавшие во встречных направлениях автомобили Skoda Yeti, за рулем была 58-летняя женщина, и Hyundai Tucson, под управлением мужчины 1963 года рождения, столкнулись на 1842 километре федеральной трассы М-5 «Урал».
Двигавшаяся за Hyundai Kia Spectra с водителем 1963 года рождения также стала участником ДТП.
В результате водитель Hyundai получил смертельные травмы. Его пассажирка, женщина 1963 года рождения, а также водитель Skoda и ее пассажир 1970 года рождения получили травмы и были эвакуированы в больницу.
Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.