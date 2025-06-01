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В массовом ДТП под Челябинском один человек погиб, трое травмированы

В массовом ДТП под Челябинском один человек погиб, трое травмированы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Сосновском районе.

Все произошло днем 1 июня. Ехавшие во встречных направлениях автомобили Skoda Yeti, за рулем была 58-летняя женщина, и Hyundai Tucson, под управлением мужчины 1963 года рождения, столкнулись на 1842 километре федеральной трассы М-5 «Урал».

Двигавшаяся за Hyundai Kia Spectra с водителем 1963 года рождения также стала участником ДТП.

В результате водитель Hyundai получил смертельные травмы. Его пассажирка, женщина 1963 года рождения, а также водитель Skoda и ее пассажир 1970 года рождения получили травмы и были эвакуированы в больницу.

Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.