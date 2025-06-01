Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Вересаева в Ростове ликвидировали потоп из-за порыва магистрального водовода

В Ростове восстановили водоснабжение после порыва водовода и потопа на Вересаева.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 1 июня, улицу Вересаева в Ростове-на-Дону залили мощные потоки воды. Кадрами «потопа» местные жители делились в соцсетях. Как оказалось, виной коммунальному ЧП стал порыв на водопроводе. Через полтора часа проблема была устранена, заявляют городские власти.

— В 10:00 на улице Вересаева произошел порыв магистрального водовода диаметром 1100 миллиметров, подающего сырую воду из Дона на очистные сооружения, — пояснили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону. — К 11:30 течь была устранена, а подача воды оперативно переключена на резервную линию, что позволило избежать перебоев в водоснабжении потребителей.

Как пояснили в АО «Ростовводоканал», все магистральные водоводы оборудованы дублирующими линиями, что обеспечивает возможность проведения ремонтных работ без прекращения подачи воды.

В настоящее время на месте работают ремонтные бригады предприятия, представители Департамента ЖКХ и энергетики, администрации Пролетарского района, включая главу района Зураба Киладзе, выехавшего на место по поручению мэра Александра Скрябина, добавили в администрации.

Ситуация находится на постоянном контроле городских властей, коммунальных служб и ресурсоснабжающей организации. Восстановительные работы ведутся в штатном режиме без отключения потребителей.

Подпишись на нас в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Из-за отсутствия воды в Мартыновском районе ввели режим повышенной готовности.