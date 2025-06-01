На Вересаева в Ростове ликвидировали потоп из-за порыва магистрального водовода

В воскресенье, 1 июня, улицу Вересаева в Ростове-на-Дону залили мощные потоки воды. Кадрами «потопа» местные жители делились в соцсетях. Как оказалось, виной коммунальному ЧП стал порыв на водопроводе. Через полтора часа проблема была устранена, заявляют городские власти.
— В 10:00 на улице Вересаева произошел порыв магистрального водовода диаметром 1100 миллиметров, подающего сырую воду из Дона на очистные сооружения, — пояснили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону. — К 11:30 течь была устранена, а подача воды оперативно переключена на резервную линию, что позволило избежать перебоев в водоснабжении потребителей.
Как пояснили в АО «Ростовводоканал», все магистральные водоводы оборудованы дублирующими линиями, что обеспечивает возможность проведения ремонтных работ без прекращения подачи воды.
В настоящее время на месте работают ремонтные бригады предприятия, представители Департамента ЖКХ и энергетики, администрации Пролетарского района, включая главу района Зураба Киладзе, выехавшего на место по поручению мэра Александра Скрябина, добавили в администрации.
Ситуация находится на постоянном контроле городских властей, коммунальных служб и ресурсоснабжающей организации. Восстановительные работы ведутся в штатном режиме без отключения потребителей.
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