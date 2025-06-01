На Вересаева в Ростове ликвидировали потоп из-за порыва магистрального водовода

— В 10:00 на улице Вересаева произошел порыв магистрального водовода диаметром 1100 миллиметров, подающего сырую воду из Дона на очистные сооружения, — пояснили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону. — К 11:30 течь была устранена, а подача воды оперативно переключена на резервную линию, что позволило избежать перебоев в водоснабжении потребителей.