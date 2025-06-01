31 мая в Ленинском районе Самары легковушка совершила наезд на пенсионерку

31 мая в 12:30 в Ленинском районе Самары зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. Согласно материалам Госавтоинспекции, 65-летний водитель автомобиля марки Танк 500, поворачивая налево напротив дома 208 по улице Чапаевской, не предоставил преимущество движущемуся навстречу автомобилю Лада Веста под управлением 37-летнего водителя, двигавшемуся на зелёный сигнал светофора.
В результате столкновения автомобиль Лада Веста отбросило на тротуар, где произошёл наезд на 71-летнюю женщину. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь.
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