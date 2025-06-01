В Башкирии две шестнадцатилетние девушки напали на прохожую

В Стерлитамаке установили напавших 30 мая на 21-летнюю прохожую несовершеннолетних. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
В ведомстве сообщили, что она встретила двух незнакомок по дороге домой, которые сделали ей замечание из-за внешнего вида. Впоследствии между ними завязался словесный конфликт и драка. Потасовку остановили прохожие.
Подозреваемыми оказались две несовершеннолетние 16-летние девушки, подростки пришли в полицию добровольно с родителями. Материалы направили в следственные органы.
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