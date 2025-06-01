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Труп убитого водителя автовоза обнаружили в Тулунском районе

Возбуждено уголовное дело.

Источник: СКР по Иркутской области

В Тулунском районе обнаружили тело водителя автовоза. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.

По данным следствия, ночью 31 мая на территории стоянки вблизи деревни Трактово-Курзан Тулунского района в большегрузе, который перевозил автомобили, обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия, назначены экспертизы, допрошены свидетели.