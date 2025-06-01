Губернатор Иркутской области сделал важное обращение к жителям

«Доверять следует только официальным источникам информации. Сейчас многие недоброжелатели используют нейросети, чтобы показать то, чего не было. То есть — посеять панику. Не нужно на это поддаваться. Воздержитесь от обсуждения произошедшего в интернете», — написал он.