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Губернатор Иркутской области сделал важное обращение к жителям

Игорь Кобзев обратился к жителям в связи с первой в Сибири атакой дронов.

Источник: Telegram-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сделал важное обращение к жителям региона в своём Телеграм-канале в связи с первой в Сибири атакой дронов.

«Доверять следует только официальным источникам информации. Сейчас многие недоброжелатели используют нейросети, чтобы показать то, чего не было. То есть — посеять панику. Не нужно на это поддаваться. Воздержитесь от обсуждения произошедшего в интернете», — написал он.

Губернатор также отметил, что необходимо оперативно информировать жителей о происходящем, чтобы избежать кривотолков и домыслов.

Напомним, 1 июня беспилотники атаковали воинскую часть в Усольском районе Иркутской области. Сейчас фура, с которой были запущены дроны, блокирована. Угрозы для населения нет, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.