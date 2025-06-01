Губернатор Иркутской области сделал важное обращение к жителям

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сделал важное обращение к жителям региона в своём Телеграм-канале в связи с первой в Сибири атакой дронов.
«Доверять следует только официальным источникам информации. Сейчас многие недоброжелатели используют нейросети, чтобы показать то, чего не было. То есть — посеять панику. Не нужно на это поддаваться. Воздержитесь от обсуждения произошедшего в интернете», — написал он.
Губернатор также отметил, что необходимо оперативно информировать жителей о происходящем, чтобы избежать кривотолков и домыслов.
Напомним, 1 июня беспилотники атаковали воинскую часть в Усольском районе Иркутской области. Сейчас фура, с которой были запущены дроны, блокирована. Угрозы для населения нет, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.