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Магазин загорелся в Волгодонске

Ростовская область, 1 июня 2025. DON24.RU. Сегодня вечером в Волгодонске загорелся магазин, информирует МЧС. Сведения о возгорании поступили в 16:30. Сообщалось, что горит строительный магазин на улице Первомайской, 51. Пламя охватило территорию площадью 50 кв. м.

Для борьбы с огнем были использованы четыре единицы техники и 16 человек.

Пожар был локализован в 16:55. Пострадавших нет, добавили в МЧС.