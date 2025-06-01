Магазин загорелся в Волгодонске

Ростовская область, 1 июня 2025. DON24.RU. Сегодня вечером в Волгодонске загорелся магазин, информирует МЧС. Сведения о возгорании поступили в 16:30. Сообщалось, что горит строительный магазин на улице Первомайской, 51. Пламя охватило территорию площадью 50 кв. м.