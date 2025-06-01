В Пермском крае водитель погиб, пытаясь остановить движущийся автомобиль

Водитель погиб, пытаясь остановить движущийся автомобиль в Пермском крае, сообщает краевая госавтоинспекция.
Трагедия произошла в посёлке Ильинском утром 1 июня. Около 9:40 часов на улице Ленина рядом с домом № 30 самопроизвольно начал двигаться автомобиль «Лада Приора». В этот момент водитель попытался самостоятельно остановить машину и получил травмы. Они оказались несовместимы с жизнью.
Как сообщили в краевой ГАИ, пострадавшим оказался мужчина 1947 года рождения, который погиб в медицинском учреждении. На место смертельного ДТП прибыли сотрудники МВД.
«По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в госавтоинспекции Пермского края.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности, чтобы минимизировать риски в случае аварий.