В Пермском крае водитель погиб, пытаясь остановить движущийся автомобиль

Трагедия произошла в посёлке Ильинском утром 1 июня. Около 9:40 часов на улице Ленина рядом с домом № 30 самопроизвольно начал двигаться автомобиль «Лада Приора». В этот момент водитель попытался самостоятельно остановить машину и получил травмы. Они оказались несовместимы с жизнью.