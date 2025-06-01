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В Брянской области начали разбирать обрушившийся мост

ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн — РИА Новости. Рабочие начали разбирать мост после искусственного подрыва в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Сначала его искусственно подорвали. После этого специалисты с использованием спецтехники начали разбирать обломки.

В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезда.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86. Он следовал из Климова в Москву. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Возбуждено уголовное дело. Его передали в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.