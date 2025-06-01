В Брянской области начали разбирать обрушившийся мост

Сначала его искусственно подорвали. После этого специалисты с использованием спецтехники начали разбирать обломки.
В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезда.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Возбуждено уголовное дело. Его передали в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.