На юго-востоке Подмосковья произошло массовое ДТП

«На 61-м км трассы М-12 в районе Богородского городского округа произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло попутное столкновение грузового и четырех легковых автомобилей», — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП водитель автомашины марки Nissan 1952 года рождения погиб на месте, пассажир иномарки 1954 года рождения с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено. Водителям советуют выбирать пути объезда.