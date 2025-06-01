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На юго-востоке Подмосковья произошло массовое ДТП

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пять машин столкнулись в Подмосковье, человек погиб, еще один госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Источник: Аргументы и факты

«На 61-м км трассы М-12 в районе Богородского городского округа произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло попутное столкновение грузового и четырех легковых автомобилей», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водитель автомашины марки Nissan 1952 года рождения погиб на месте, пассажир иномарки 1954 года рождения с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено. Водителям советуют выбирать пути объезда.