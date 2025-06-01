«Первого июня на трассе “Чита — Хабаровск”, в районе поселка городского типа Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Грузовик загорелся на трассе «Чита — Хабаровск», пожар потушен, пострадал водитель, правоохранительные органы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.