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На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Грузовик загорелся на трассе «Чита — Хабаровск», пожар потушен, пострадал водитель, правоохранительные органы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Источник: РИА "Новости"

«Первого июня на трассе “Чита — Хабаровск”, в районе поселка городского типа Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия», — написал губернатор в своем Telegram-канале.