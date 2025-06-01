На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик

«Первого июня на трассе “Чита — Хабаровск”, в районе поселка городского типа Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия», — написал губернатор в своем Telegram-канале.