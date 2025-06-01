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Минобороны сообщило о задержании участников попыток атак на аэродромы

Некоторых участников попыток терактов, целью которых были пять российских аэродромов, задержали, рассказало Министерство обороны.

Источник: Reuters

ВСУ совершили попытки атак с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В последних трех террористические атаки отразили, сообщило ведомство.

«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», — добавило министерство.

Впоследствии огонь ликвидировали. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

Об атаках беспилотников 1 июня сообщали власти Мурманской, Иркутской и Рязанской областей.

В Мурманской области был «налет вражеских беспилотников», место не уточнялось. Губернатор Андрей Чибис сообщал после него, что направился в Оленегорск.

Иркутский губернатор Игорь Кобзев назвал целью атаки военную часть в районе поселка Средний. По его словам, дроны запустили из фуры.