Минобороны сообщило о задержании участников попыток атак на аэродромы

ВСУ совершили попытки атак с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В последних трех террористические атаки отразили, сообщило ведомство.
«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», — добавило министерство.
Впоследствии огонь ликвидировали. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
Об атаках беспилотников 1 июня сообщали власти Мурманской, Иркутской и Рязанской областей.
В Мурманской области был «налет вражеских беспилотников», место не уточнялось. Губернатор Андрей Чибис сообщал после него, что направился в Оленегорск.
Иркутский губернатор Игорь Кобзев назвал целью атаки военную часть в районе поселка Средний. По его словам, дроны запустили из фуры.