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Военные прокуроры ведут проверки на атакованных военных объектах РФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Военные прокуроры проводят надзорные мероприятия на военных объектах, подвергшихся атакам в пяти регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Источник: РИА "Новости"

«Военная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с атакой на военные объекты, — сообщили в ГВП. — В связи с осуществленной сегодня атакой на военные объекты, расположенные в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, военные прокуроры выехали на места происшествий, где ими организованы надзорные мероприятия».