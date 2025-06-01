В ДТП в Ставропольском районе пострадали двое несовершеннолетних

31 мая 2025 года в 21:25 в селе Подстепки Ставропольского района произошло дорожно-транспортное происшествие. 29-летний водитель автомобиля KIA Cerato, двигаясь по улице Подборненской, на нерегулируемом пересечении дорог допустил столкновение с мотороллером TANK, управляемым 16-летним подростком, не имевшим водительских прав.