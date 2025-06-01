В ДТП в Ставропольском районе пострадали двое несовершеннолетних

31 мая 2025 года в 21:25 в селе Подстепки Ставропольского района произошло дорожно-транспортное происшествие. 29-летний водитель автомобиля KIA Cerato, двигаясь по улице Подборненской, на нерегулируемом пересечении дорог допустил столкновение с мотороллером TANK, управляемым 16-летним подростком, не имевшим водительских прав.
После столкновения автомобиль KIA продолжил движение и врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-21122, водитель которого ожидал проезда на перекрестке, пропуская транспорт, движущийся по главной дороге.
В результате происшествия 16-летний водитель мотороллера и его 15-летняя пассажирка получили травмы, после осмотра врача им предписано амбулаторное лечение.
Госавтоинспекция возбудила административные дела в отношении взрослого водителя и несовершеннолетнего по соответствующим статьям КоАП РФ. Информация о происшествии передана в комиссию по делам несовершеннолетних районного муниципалитета.
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