Пострадавшего при ЧП в Брянской области 4-летнего ребенка доставили в РДКБ

Напомним, поздно вечером 31 мая в Брянской области на перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, который проезжал под мостом, в результате погибли не менее семи человек, еще 66, в том числе трое детей, пострадали.