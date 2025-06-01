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Пострадавшего при ЧП в Брянской области 4-летнего ребенка доставили в РДКБ

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Источник: АиФ

Пострадавший при обрушении моста в Брянской области 4-летний ребенок доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Об этом рассказал завотделением травматологии и ортопедии РДКБ Александр Саутенко, передает РИА Новости.

«Ребенок 4-х лет, пострадавший в результате крушения поезда в Брянской области, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу. Пациенту поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние ребенка — средней тяжести, стабильное», — отметил он.

Он также добавил, что сейчас планируется осмотр профильными специалистами, а также проведение дополнительных обследований, в частности, компьютерной томографии.

Напомним, поздно вечером 31 мая в Брянской области на перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, который проезжал под мостом, в результате погибли не менее семи человек, еще 66, в том числе трое детей, пострадали.