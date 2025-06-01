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МО: силы ПВО днем 1 июня уничтожили 33 украинских дрона в трех регионах РФ

27 беспилотников перехватили в небе над Курской областью.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства ПВО уничтожили днем в воскресенье, 1 июня, 33 украинских беспилотных летательных аппарата в трех регионах страны, сообщило Минобороны РФ.

«С 8.20 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, большую часть беспилотников (27) сбили над Курской областью, четыре уничтожили над Белгородской и два — над Липецкой.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что боец подразделения «Орлан» был ранен при атаке дрона ВСУ в селе Архангельское в Шебекинском округе.