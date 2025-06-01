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Военные прокуроры начали проверки на атакованных российских военных объектах

Военные прокуроры начали проводить надзорные мероприятия на военных объектах, которые подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пяти российских регионах. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Военные прокуроры начали проводить надзорные мероприятия на военных объектах, которые подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пяти российских регионах. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

— Военная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с атакой на военные объекты. В связи с осуществленной сегодня атакой на военные объекты, расположенные в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, военные прокуроры выехали на места происшествий, где ими организованы надзорные мероприятия, — передает сайт ведомства.

1 июня Министерство обороны России доложило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов. В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиационной техники, возгорания уже ликвидировали. В результате атак военнослужащие и гражданское население не пострадало.

Также в ведомстве сообщили о задержании некоторых участников терактов, совершенных ВСУ в отношении российских аэродромов.