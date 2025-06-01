Военные прокуроры начали проверки на атакованных российских военных объектах

— Военная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с атакой на военные объекты. В связи с осуществленной сегодня атакой на военные объекты, расположенные в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, военные прокуроры выехали на места происшествий, где ими организованы надзорные мероприятия, — передает сайт ведомства.