Минобороны раскрыло, сколько беспилотников Украина направила на Россию

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного», — написало ведомство у себя в telegram-канале. Они добавили, что большинство БПЛА (27 единиц) были сбиты в небе над Курской областью. Четыре аппарата перехвачены над Белгородской областью, еще два — над Липецкой областью.