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Минобороны раскрыло, сколько беспилотников Украина направила на Россию

За период с 8:20 до 19:00 мск российские системы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ.

27 беспилотников было сбито над территорией Курской области.

За период с 8:20 до 19:00 мск российские системы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного», — написало ведомство у себя в telegram-канале. Они добавили, что большинство БПЛА (27 единиц) были сбиты в небе над Курской областью. Четыре аппарата перехвачены над Белгородской областью, еще два — над Липецкой областью.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области обломки сбитого БПЛА повредили кровлю жилого дома, о чем сообщил губернатор Павел Малков. Беспилотник был уничтожен силами ПВО до достижения цели, сообщает «Ридус».