Губернатор Амурской области рассказал о загоревшемся на трассе грузовике

В тот же день губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке вражеских беспилотников на старое здание в Новомальтинске. Позднее он добавил, что источником атаки дронов в нем стал грузовик, которую уже заблокировали. По сообщениям СМИ, сотрудники силовых структур опрашивают водителя фуры, откуда вылетали украинские дроны.