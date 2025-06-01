Губернатор Амурской области рассказал о загоревшемся на трассе грузовике

На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик, на данный момент возгорание ликвидировано. В результате происшествия пострадал водитель, сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Об этом в воскресенье, 1 июня, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.
— Первого июня на трассе Чита — Хабаровск, в районе поселка городского типа Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия, — сообщил глава региона.
Он добавил, что власти области не допустили атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием дронов на авиабазу «Украинка» и населенные пункты. Ситуация находится под контролем, сообщил Орлов в своем Telegram-канале.
В тот же день губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке вражеских беспилотников на старое здание в Новомальтинске. Позднее он добавил, что источником атаки дронов в нем стал грузовик, которую уже заблокировали. По сообщениям СМИ, сотрудники силовых структур опрашивают водителя фуры, откуда вылетали украинские дроны.