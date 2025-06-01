«Искандер» накрыл палаточный лагерь двух бригад ВСУ под Новомосковском. Видео

Российские военные ликвидировали временную базу двух бригад ВСУ ракетным ударом.
Российские войска нанесли ракетный удар по палаточному лагерю украинских военных на полигоне «Новомосковск». Об этом сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале.
«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер” поразил временное размещение 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне “Новомосковск”, — говорится в сообщении оборонного ведомства. Удар был нанесен с высокой точностью. Минобороны не уточняет количество возможных потерь среди личного состава украинских подразделений.
Ранее российские военные неоднократно наносили удары по объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе по аэродромам, ремонтным предприятиям и складам боеприпасов. Минобороны РФ сообщало, о поражении пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников, а также уничтожении беспилотников и ракетных комплексов.