«Искандер» накрыл палаточный лагерь двух бригад ВСУ под Новомосковском. Видео

Ранее российские военные неоднократно наносили удары по объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе по аэродромам, ремонтным предприятиям и складам боеприпасов. Минобороны РФ сообщало, о поражении пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников, а также уничтожении беспилотников и ракетных комплексов.