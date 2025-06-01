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«Искандер» накрыл палаточный лагерь двух бригад ВСУ под Новомосковском. Видео

Российские войска нанесли ракетный удар по палаточному лагерю украинских военных на полигоне «Новомосковск». Об этом сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале.

Российские военные ликвидировали временную базу двух бригад ВСУ ракетным ударом.

Российские войска нанесли ракетный удар по палаточному лагерю украинских военных на полигоне «Новомосковск». Об этом сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале.

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер” поразил временное размещение 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне “Новомосковск”, — говорится в сообщении оборонного ведомства. Удар был нанесен с высокой точностью. Минобороны не уточняет количество возможных потерь среди личного состава украинских подразделений.

Ранее российские военные неоднократно наносили удары по объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе по аэродромам, ремонтным предприятиям и складам боеприпасов. Минобороны РФ сообщало, о поражении пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников, а также уничтожении беспилотников и ракетных комплексов.