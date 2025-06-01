Baza: пострадавших из-за ЧП с поездом под Брянском стало больше

«Среди раненых четверо детей. Двое из них в состоянии средней тяжести доставлены в местные больницы. Еще один из детей — младенец — в тяжелом состоянии перевезен в столичную клинику доктора Рошаля. Всего же в Москве на лечении находятся 16 пострадавших пассажиров», — написал telegram-канал Baza.