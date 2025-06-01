Последствия атак БПЛА на Иркутскую и Мурманскую области. Фоторепортаж

Что касается атаки ВСУ в Иркутской области, это была первая в Сибири атака БПЛА. Источником атаки дронов на военную часть в Иркутской области стала фура, которая блокирована. Кроме того, в Мурманской области произошел налет вражеских беспилотников. Подробнее об атаке дронов в Мурманской и Иркутской областях — в фоторепортаже URA.RU.