Последствия атак БПЛА на Иркутскую и Мурманскую области. Фоторепортаж

Дроны ВСУ атаковали Иркутскую и Мурманскую область.
Сегодня Киев совершил террористическую атаку с применением FPV-дронов на аэродромы пяти областей. Некоторые участники терактов задержаны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Что касается атаки ВСУ в Иркутской области, это была первая в Сибири атака БПЛА. Источником атаки дронов на военную часть в Иркутской области стала фура, которая блокирована. Кроме того, в Мурманской области произошел налет вражеских беспилотников. Подробнее об атаке дронов в Мурманской и Иркутской областях — в фоторепортаже URA.RU.
Атака дронов по Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил атаку беспилотников на военную часть в поселке Средний. Это первый подобный инцидент в Сибири. Один из ударов пришелся на здание в Новомальтинске.
Глава города Усолье-Сибирское (Иркутская область) призвал местных жителей помочь в поиске двух машин Страница мэра Усолья-Сибирского в «ВКонтакте».
Меры реагирования.
В области ищут виновных в атаке БПЛА.
Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин обратился к жителям с просьбой помочь в поиске двух автомобилей, возможным образом связанных с инцидентом — белую иномарку и темно-синюю машину. Связаны ли эти автомобили с прилетом дронов в регион, пока неизвестно.
Пострадавших и погибших нет.
При атаке дронов на поселок Средний гражданское население не пострадало. Об этом сообщил глава района Виталий Матюха «Интерфаксу».
Атаки дронов в Мурманской области.
Местные жители также сообщали об атаках дронов в Мурманской области. Беспилотники стартовали с территории автозаправочной станции. Власти региона усилили меры безопасности, призвав население сохранять спокойствие.
Реакция властей.
Губернатор Андрей Чибис лично контролирует работу экстренных служб и сил ПВО в регионе. Спецслужбы проверяют информацию о возможном использовании грузового транспорта для запуска БПЛА.
Губернатор Андрей Чибис лично посетил место событий, подтвердив отсутствие жертв среди мирного населения. В регионе введены дополнительные меры безопасности, о чем глава области сообщил в своем Telegram-канале. Жителей просят оперативно информировать правоохранительные органы о любых подозрительных ситуациях.
Ограничения на въезд и выезд из Оленегорска.
Власти Мурманской области ограничили въезд и выезд из города Оленегорска после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб региона в telegram-канале.
«Вниманию водителей: в настоящее время въезд и выезд из города Оленегорска осуществляется по “лапландской” дороге. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность», — отмечается в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
Пострадавших и жертв в результате атаки беспилотников на Мурманскую область нет. Меры безопасности в регионе усилены. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис в telegram-канале. «Жертв и пострадавших нет. В Мурманской области усилены меры безопасности, прошу отнестись к этому с пониманием», — отмечается в сообщении.
Дроны атаковали военную часть в поселке «Средний» Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева/t.me/kobzeviiДроны, атаковавшие Иркутскую и Мурманскую области, вылетели из прицепов фур Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева/t.me/kobzeviiНа место происшествия оперативно прибыли сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева/t.me/kobzeviiПоследствия атак видно с трассы Очевидцысброс был на старое здание в Новомальтинске ОчевидцыПоследствия атак беспилотников в Иркутской области Очевидцы.