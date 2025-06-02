В Ростовской области водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку на «зебре»

Согласно предварительной информации, авария произошла возле дома 287Б на улице Максима Горького. Восьмилетняя девочка переходила дорогу по обозначенному пешеходному переходу, когда ее сбил 69-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат». Предположительно, водитель не заметил ребенка, переходящего дорогу по «зебре», и не смог предотвратить столкновение.