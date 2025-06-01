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Украинские дроны налетели на аэродромы в пяти регионах России: карта атак БПЛА за 1 июня

Сегодня ВСУ осуществили атаку с использованием FPV-дронов на аэродромы, расположенные в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщили в Минобороны РФ. Некоторые участники терактов задержаны. Подробнее об атаке ВСУ — в материале URA.RU.

ВСУ совершили теракты в пяти регионах страны против военных аэродромов.

Сегодня ВСУ осуществили атаку с использованием FPV-дронов на аэродромы, расположенные в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщили в Минобороны РФ. Некоторые участники терактов задержаны. Подробнее об атаке ВСУ — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: URA.RU.

Рязанская область.

В День защиты детей ВСУ предприняли попытку атаки по объектам на территории Рязанской области. По предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем telegram-канале.

Осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов. На место выехали оперативные службы, сообщил он.

Мурманская область.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоследствия атак БПЛА на Иркутскую и Мурманскую области. Фоторепортаж.

В Мурманской области был зафиксирован налет вражеских беспилотников. Как следует со слов губернатора региона Андрея Чибиса, вражеские БПЛА атаковали объект в Оленегорске.

Также он сообщил, что в сети распространяется информация о взрывах в Североморске, и отметил, что она недостоверна. Прибыв в Оленегорск, Чибис уточнил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

В Мурманской области были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности. Движение транспорта в город Оленегорск и из него осуществляется через так называемую «Лапландскую» трассу.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ устроили теракты в российских регионах. Онлайн-трансляция.

Иркутская область.

В Иркутской области атака беспилотников на воинскую часть была зафиксирована в Усольском районе в поселке Средний. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, это первый подобный инцидент в Сибири.

Губернатор уточнил, что один из сбросов был совершен на старое здание в селе Новомальтинск. Точное количество задействованных беспилотников он не сообщил. Источник запуска дронов был блокирован. Сообщается, что вылетели БПЛА из остановившейся фуры.

Амурская область.

Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал сообщения в telegram-каналах о возгорании фуры на трассе «Чита — Хабаровск» в районе поселка Серышево, в которой могли находиться украинские беспилотники, предназначавшиеся для атаки на военные объекты. По информации главы региона, правоохранительные органы уже проводят проверку на месте.

Ударов с использованием БПЛА на авиабазу «Украинка» и населенные пункты допущено не было, уточнил Орлов. По данным губернатора, пожар в грузовом автомобиле удалось оперативно ликвидировать.

Новая атака ВСУ.

БПЛА ВСУ были замечены в Курской области. Двигались они в направлении Орловской и Рязанской областей, сообщил telegram-канал «Радар по всей россии». Сообщается, что аппаратов было от 15 штук.