Въезд и выезд в Оленегорск под Мурманском временно ограничены из-за атаки БПЛА

Напомним, что сегодня, 1 июня, жители Мурманской области заметили, как из припаркованного на трассе грузовика вылетали БПЛА. Речь идёт об FPV-дронах-камикадзе, запрограммированных для удалённого управления. Известно, что в результате происшествия пострадавших нет. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Иркутской области. Также фуру с БПЛА заметили в Амурской области — она сгорела и взорвалась на трассе.