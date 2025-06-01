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Въезд и выезд в Оленегорск под Мурманском временно ограничены из-за атаки БПЛА

В Мурманской области ограничили въезд и выезд из города Оленегорск. Уехать из него теперь можно только по «лапландской» дороге при наличии документа, удостоверяющего личность. Водителей призвали сохранять терпение и проявлять предельную осторожность. Об этом рассказали в региональном оперштабе.

Источник: Life.ru

«В настоящее время въезд и выезд из города Оленегорска осуществляется по “лапландской” дороге. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность», — указано в сообщении.

Напомним, что сегодня, 1 июня, жители Мурманской области заметили, как из припаркованного на трассе грузовика вылетали БПЛА. Речь идёт об FPV-дронах-камикадзе, запрограммированных для удалённого управления. Известно, что в результате происшествия пострадавших нет. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Иркутской области. Также фуру с БПЛА заметили в Амурской области — она сгорела и взорвалась на трассе.