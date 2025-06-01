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Мединский по прибытии в Стамбул однозначно прокомментировал переговоры. Видео

Глава российской делегации Владимир Мединский прибыл в Стамбул на переговоры. Он пообещал прокомментировать их 2 июня. Об этом представитель России сообщил репортерам.

Мединский прибыл в Стамбул.

Глава российской делегации Владимир Мединский прибыл в Стамбул на переговоры. Он пообещал прокомментировать их 2 июня. Об этом представитель России сообщил репортерам.

«Все завтра», — ответил Мединский на вопросы журналистов, ожидавших его у самолета. Видео опубликовано в telegram-канале Ruptly.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что состав российской делегации на переговорах с Украиной не изменился. В нее вошли замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Встречу с украинской делегацией в Стамбуле анонсировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он заявил, что на ней Москва представит меморандум по мирному договору, охватывающий причины конфликта.

Первая встреча представителей России и Украины состоялась 16 мая. На ней стороны договорились о масштабном обмене пленными и обсудили возможности будущего перемирия. Украина предложила встречу глав государств, и Россия это учла. Обмен пленными уже завершен.