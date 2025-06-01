Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные прокуроры проводят проверки на местах атак БПЛА в пяти регионах РФ

1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти российских регионах.

Источник: Аргументы и факты

Военные прокуроры выехали к месту атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры РФ.

«В связи с атакой на военные объекты, произошедшей сегодня, военные прокуроры выехали к месту происшествий, где они проводят надзорные мероприятия», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти российских регионах.

По информации Минобороны, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки удалось отразить.

Ранее сообщалось, что для теракта с использованием FPV-дронов в отношении аэродромов в российских регионах киевский режим использовал систему «Паутина». Об этом рассказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.