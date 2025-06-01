Военные прокуроры проводят проверки на местах атак БПЛА в пяти регионах РФ

Военные прокуроры выехали к месту атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры РФ.
«В связи с атакой на военные объекты, произошедшей сегодня, военные прокуроры выехали к месту происшествий, где они проводят надзорные мероприятия», — говорится в сообщении.
Напомним, 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти российских регионах.
По информации Минобороны, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки удалось отразить.
Ранее сообщалось, что для теракта с использованием FPV-дронов в отношении аэродромов в российских регионах киевский режим использовал систему «Паутина». Об этом рассказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.