В РЖД рассказали о ходе работ в Брянской и Курской областях после ЧП

«В Брянской области, после того как убрали поврежденные локомотив и три пассажирских вагона, приступили к дроблению упавших пролётных конструкций путепровода», — говорится в сообщении.
В Курской области, где произошло обрушение моста, железнодорожники и спасатели с использованием спецтехники занимаются демонтажем повреждённых конструкций. Для проведения восстановительных работ РЖД направили на место происшествия три ремонтных состава.
Напомним, минувшей ночью в Брянской области автомобильный мост обрушился на ж/д пути, где в этот момент шёл пассажирский поезд. Подрыв является одной из версий следствия. В трагедии погибли семь человек, десятки пострадали. Аналогичное происшествие случилось в Курской области, там пострадали три человека.