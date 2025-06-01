В РЖД рассказали о ходе работ в Брянской и Курской областях после ЧП

Напомним, минувшей ночью в Брянской области автомобильный мост обрушился на ж/д пути, где в этот момент шёл пассажирский поезд. Подрыв является одной из версий следствия. В трагедии погибли семь человек, десятки пострадали. Аналогичное происшествие случилось в Курской области, там пострадали три человека.