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В РЖД рассказали о ходе работ в Брянской и Курской областях после ЧП

В Брянской и Курской областях ведутся масштабные работы по ликвидации последствий аварий на железнодорожных объектах. К восстановлению привлечены около 200 специалистов и девять единиц тяжёлой техники, сообщили в Telegram-канале РЖД.

«В Брянской области, после того как убрали поврежденные локомотив и три пассажирских вагона, приступили к дроблению упавших пролётных конструкций путепровода», — говорится в сообщении.

В Курской области, где произошло обрушение моста, железнодорожники и спасатели с использованием спецтехники занимаются демонтажем повреждённых конструкций. Для проведения восстановительных работ РЖД направили на место происшествия три ремонтных состава.

Напомним, минувшей ночью в Брянской области автомобильный мост обрушился на ж/д пути, где в этот момент шёл пассажирский поезд. Подрыв является одной из версий следствия. В трагедии погибли семь человек, десятки пострадали. Аналогичное происшествие случилось в Курской области, там пострадали три человека.