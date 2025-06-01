В украинских СМИ появились фото челябинского склада с дронами

Челябинский склад использовался для сборки атаковавших российские регионы дронов, считают источники (архивное фото).
Часть дронов, атаковавших российские регионы 1 июня, могли собирать в Челябинске. Об этом сообщает telegram-канал «Война с фейками».
«С помощью OSINT и внимательного изучения фото мы геолоцировали склад, на котором собирали дроны, использованные при атаках на российские аэродромы. Этот склад находится в четырех километрах от центра Челябинска», — говорится в сообщении.
Авторы изучили снимки с украинскими СМИ, где видны детали складского помещения с краном-балкой. Такое же помещение, с идентичным краном, окнами и зеленой шторой ранее сдавалось в аренду за 350 тысяч рублей в месяц в Челябинске по адресу: Свердловский тракт, 28а. В интернете сохранились снимки помещения, размещенные в объявлении. Объявления были выложено на сайтах недвижимости «Циан» и «N1». В настоящее время объявления перемещены в архив.
В правоохранительных органах пока это сообщение не комментируют. Собеседник URA.RU предположил, что фото, которое использовали в украинских СМИ, могли просто скачать с интернета. Источники URA.RU пока не подтверждают эту информацию.
1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы сразу в пяти регионах России — в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Все возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
Несколько участников терактов задержаны. Один из грузовиков, перевозивший дроны, ворвался в Амурской области. У фуры были челябинские номера.