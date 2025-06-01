В украинских СМИ появились фото челябинского склада с дронами

Авторы изучили снимки с украинскими СМИ, где видны детали складского помещения с краном-балкой. Такое же помещение, с идентичным краном, окнами и зеленой шторой ранее сдавалось в аренду за 350 тысяч рублей в месяц в Челябинске по адресу: Свердловский тракт, 28а. В интернете сохранились снимки помещения, размещенные в объявлении. Объявления были выложено на сайтах недвижимости «Циан» и «N1». В настоящее время объявления перемещены в архив.