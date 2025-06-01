В Курской области при атаке дрона ВСУ на машину пострадала женщина

В Курской области местная жительница получила минно-взрывную травму, осколочные ранения груди и лица в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль, пострадавшая будет госпитализирована. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Сегодня в селе Ржава… вражеский FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю. В результате атаки ранения получила женщина 1974-го года рождения. У неё зафиксированы минно-взрывная травма, осколочные ранения груди и лица… “— написал он в своем Telegram-канале.
Также Хинштейн добавил, что машина, на которую пришелся удар, сгорела.
Ранее Минобороны России сообщило, что силы ПВО днем 1 июня уничтожили 33 украинских дрона в трех регионах РФ. Отмечалось, что 27 беспилотников перехватили в небе над Курской областью.