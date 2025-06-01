В Курской области при атаке дрона ВСУ на машину пострадала женщина

«Сегодня в селе Ржава… вражеский FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю. В результате атаки ранения получила женщина 1974-го года рождения. У неё зафиксированы минно-взрывная травма, осколочные ранения груди и лица… “— написал он в своем Telegram-канале.