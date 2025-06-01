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Хинштейн: Женщина пострадала из-за атаки дрона на автомобиль в Курской области

У женщины минно-взрывная травма и осколочные ранения после атаки дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Женщина получила ранения в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Сегодня в селе Ржава Глушковского района вражеский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю. В результате атаки пострадала женщина 1974 года рождения», — написал он.

Глава региона уточнил, что у пострадавшей минно-взрывная травма, осколочные ранения груди и лица. В скором времени женщину доставят в Рыльскую ЦРБ для оказания медпомощи, затем — в Курскую облбольницу, добавил Хинштейн.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что 1 июня российские системы ПВО предотвратили атаки боевиков киевского режима, уничтожив в течение дня 33 украинских беспилотника над тремя регионами России. Уточнялось, что дроны ВСУ попытались атаковать Курскую, Белгородскую и Липецкую области. Все они были успешно сбиты.