Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержаны арендаторы челябинского склада, фото которого с дронами появилось в украинских СМИ

Силовики задержали арендаторов склада после атаки дронов на регионы. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

Источники считают, что атаковавшие российские регионы дроны собирали на складе в Челябинске.

Силовики задержали арендаторов склада после атаки дронов на регионы. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧелябинские номера, смена владельца: что URA.RU удалось узнать о взорвавшейся в Амурской области фуре.

«Арендаторов задержали. На складах сейчас пусто. Взяты пробы на предмет возможного нахождения в помещениях взрывчатых веществ», — рассказал собеседник URA.RU. В правоохранительных органах по-прежнему комментариев не дают.

Ранее украинские telegram-каналы опубликовали фото помещения, на котором якобы собирали дроны для атак на регионы России. Его идентифицировали как находящийся в Челябинске склад. Есть предположение, что организаторы атак таким образом решили направить следствие по ложному следу, опубликовав фото, взятые из интернета.