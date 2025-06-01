Задержаны арендаторы челябинского склада, фото которого с дронами появилось в украинских СМИ

Ранее украинские telegram-каналы опубликовали фото помещения, на котором якобы собирали дроны для атак на регионы России. Его идентифицировали как находящийся в Челябинске склад. Есть предположение, что организаторы атак таким образом решили направить следствие по ложному следу, опубликовав фото, взятые из интернета.