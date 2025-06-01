Shot: Несколько взрывов прогремели над Ярославлем

— Местные жители рассказали, что слышали не менее двух громких взрывов в ярославском районе Брагино около 20:15 вечера. Предварительно, сработала система ПВО по украинским БПЛА. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет, — говорится в публикации.