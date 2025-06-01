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Shot: Несколько взрывов прогремели над Ярославлем

Над Ярославлем прогремели несколько взрывов. По предварительной информации, над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), ликвидировавшая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил Shot.

Над Ярославлем прогремели несколько взрывов. По предварительной информации, над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), ликвидировавшая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил Shot.

— Местные жители рассказали, что слышали не менее двух громких взрывов в ярославском районе Брагино около 20:15 вечера. Предварительно, сработала система ПВО по украинским БПЛА. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет, — говорится в публикации.

Кроме того, очевидцы доложили о перебоях в работе мобильной связи и Интернета, передает Telegram-канал.

Министерство обороны сообщило, что в период с 08:20 по 19:00 российские средства ПВО уничтожили 33 дрона ВСУ в небе над Курской, Белгородской и Липецкой областями.

В тот же день российское оборонное ведомство доложило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов. В частности, ВСУ нанесли удары по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.