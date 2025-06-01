Дроны из фур попытались атаковали регионы России: как это произошло

ВСУ использовали фуры для перевозки беспилотников.
Возгорание нескольких единиц авиатехники произошло на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях в результате терактов. Все они потушены, сообщили в Минобороны России. По некоторой информации, атака БПЛА производилась из фур. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМассовые атаки БПЛА с одинаковым сценарием: что известно о применении фур с дронами в российских регионах.
Что произошло в Иркутской области.
В Иркутской области с фуры были запущены дроны. Информацию подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Идут оперативно-розыскные мероприятия. Угрозы жителям — нет.
Источник в правоохранительных органов сообщил, что сотрудники силовых ведомств работают с водителем фуры после атаки дронов в поселке Средний. Информацию передает «Интерфакс».
В Иркутской области это первая в Сибири атака дронов на военную часть. Параллельно аналогичному нападению подверглись объекты в Мурманской области, что свидетельствует о скоординированном характере атак.
В Мурманской области велась атака из фуры.
Водитель фуры, из которой велась атака беспилотников по Оленегорску в Мурманской области, дал пояснения после задержания. Об этом сообщает Mash. По предварительной информации, мужчина не знал о характере перевозимого им груза. Якобы ему сказали прибыть в конкретную точку, где его должны были встретить. Официальной информации о фуре не было.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. На месте работают равоохранители и экстренные службы. Чибис экстренно выехал в Оленегорск.
В Амурской области перевозившая дроны фура не взорвалась.
По данным telegram-канала Baza, в Амурской области фура, перевозившая украинские дроны, не доехала до места назначения и взорвалась. Губернатор Амурской области Василий Орлов написал, что на трассе 1 июня на трассе «Чита — Хабаровск», в районе пгт Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия. Ситуация находится под контролем.
Военная прокуратура взяла на контроль расследование атак.
Главная военная прокуратура организовала проверку инцидентов с нападениями на военные объекты в пяти регионах. Сотрудники ведомства уже направлены на места происшествий для сбора доказательств. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры. Минобороны квалифицировало эти действия как теракты против военной инфраструктуры.
Украина не предупредила США о готовящейся атаке.
По данным CBS News, американская администрация не получала уведомлений от Киева о планируемых ударах по России. Официальные представители Белого дома отказались комментировать данную информацию.