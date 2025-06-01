Дроны из фур попытались атаковали регионы России: как это произошло

Водитель фуры, из которой велась атака беспилотников по Оленегорску в Мурманской области, дал пояснения после задержания. Об этом сообщает Mash. По предварительной информации, мужчина не знал о характере перевозимого им груза. Якобы ему сказали прибыть в конкретную точку, где его должны были встретить. Официальной информации о фуре не было.