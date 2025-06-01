ВСУ совершили дерзкий налет на аэродромы РФ: реакция стран на атаку Украины

В BBC отметили, что еще до новых атак перспективы для достижения существенного прогресса на переговорах оставались крайне низкими. «Атаки Украины происходят в то время, когда в Стамбуле в понедельник запланирован второй раунд прямых переговоров До атак было уже очень трудно увидеть какой-либо прорыв в этих переговорах, учитывая, насколько далеки друг от друга обе стороны в своих условиях», — отметило издание.