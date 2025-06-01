Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме отреагировали на атаку Украины на Сибирь

Первая атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Сибири расценивается как попытка давления и шантажа со стороны Киева. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Атаку дронов на Сибирь в Госдуме считают попыткой шантажа.

Первая атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Сибири расценивается как попытка давления и шантажа со стороны Киева. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«Это форма шантажа и угроз, с помощью которых предпринимается попытка повлиять на ход переговоров. Безусловно, подобные действия отразятся на процессе диалога», — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

По словам парламентария, подобные действия направлены на оказание влияния на переговорный процесс между Россией и Украиной. Чепа выразил уверенность, что инцидент отразится на переговорах между делегациями двух стран в Стамбуле. Представители Министерства обороны России данную ситуацию не комментировали.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники ВСУ нанесли удары по ряду регионов Российской Федерации. Под атаки дронов попали, в частности, Мурманская и Иркутская области. О факте атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории Мурманской области официально сообщил губернатор региона Андрей Чибис.