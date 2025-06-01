В Госдуме отреагировали на атаку Украины на Сибирь

По словам парламентария, подобные действия направлены на оказание влияния на переговорный процесс между Россией и Украиной. Чепа выразил уверенность, что инцидент отразится на переговорах между делегациями двух стран в Стамбуле. Представители Министерства обороны России данную ситуацию не комментировали.