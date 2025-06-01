В Госдуме отреагировали на атаку Украины на Сибирь

Атаку дронов на Сибирь в Госдуме считают попыткой шантажа.
Первая атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Сибири расценивается как попытка давления и шантажа со стороны Киева. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.
«Это форма шантажа и угроз, с помощью которых предпринимается попытка повлиять на ход переговоров. Безусловно, подобные действия отразятся на процессе диалога», — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.
По словам парламентария, подобные действия направлены на оказание влияния на переговорный процесс между Россией и Украиной. Чепа выразил уверенность, что инцидент отразится на переговорах между делегациями двух стран в Стамбуле. Представители Министерства обороны России данную ситуацию не комментировали.
В воскресенье, 1 июня, беспилотники ВСУ нанесли удары по ряду регионов Российской Федерации. Под атаки дронов попали, в частности, Мурманская и Иркутская области. О факте атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории Мурманской области официально сообщил губернатор региона Андрей Чибис.