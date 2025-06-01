В Брянской области расчистили железную дорогу после взрыва моста

Движение по железной дороге в Брянской области, нарушенное в результате подрыва моста, восстановлено, железнодорожные пути расчищены. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Работы по расчистке в Выгоничском районе удалось завершить оперативно, менее чем за сутки.
«Благодарю всех, кто круглосуточно работал, выполняя сложнейшие задачи по ликвидации последствий на месте происшествия и обеспечению безопасности проведения работ», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.
В то же время ликвидация последствий крушения поезда продолжается. По последним данным, трагедия унесла жизни 7 человек, еще 82 получили ранения.
Ранее сообщалось, что рухнувший мост в Брянской области решили полностью демонтировать.