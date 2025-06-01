Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области расчистили железную дорогу после взрыва моста

Движение по железной дороге в Брянской области, нарушенное в результате подрыва моста, восстановлено, железнодорожные пути расчищены.

Движение по железной дороге в Брянской области, нарушенное в результате подрыва моста, восстановлено, железнодорожные пути расчищены. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Работы по расчистке в Выгоничском районе удалось завершить оперативно, менее чем за сутки.

«Благодарю всех, кто круглосуточно работал, выполняя сложнейшие задачи по ликвидации последствий на месте происшествия и обеспечению безопасности проведения работ», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

В то же время ликвидация последствий крушения поезда продолжается. По последним данным, трагедия унесла жизни 7 человек, еще 82 получили ранения.

Ранее сообщалось, что рухнувший мост в Брянской области решили полностью демонтировать.