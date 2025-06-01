Зеленский не стал скрывать причастность Киева к теракту в России

В нескольких регионах России 1 июня были запущены дроны из фур. Как сообщали в Минобороны, ВСУ совершили теракт с применением FPV-дронов. Ведомство назвало произошедшее терактом, подготовленным Украиной. По данным Минобороны, дроны были запущены с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов.