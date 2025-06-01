Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский не стал скрывать причастность Киева к теракту в России

Украина ответственна за теракт против аэродромов в России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Украина запустила беспилотники в Сибири 1 июня, в результате чего атаки подверглись аэродромы в пяти регионах РФ.

Зеленский признался, что теракты подготавливались СБУ.

Украина ответственна за теракт против аэродромов в России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Украина запустила беспилотники в Сибири 1 июня, в результате чего атаки подверглись аэродромы в пяти регионах РФ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны из фур попытались атаковали регионы России: как это произошло.

«Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней с начала планирования до эффективной реализации», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

В нескольких регионах России 1 июня были запущены дроны из фур. Как сообщали в Минобороны, ВСУ совершили теракт с применением FPV-дронов. Ведомство назвало произошедшее терактом, подготовленным Украиной. По данным Минобороны, дроны были запущены с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов.

Первая атака беспилотников ВСУ на территорию Сибири расценивается как попытка давления и шантажа со стороны Киева. Об этом ранее заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.