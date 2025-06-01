В Брянской области расчистили железнодорожные пути

«Благодаря профессионализму и слаженным действиям дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги и спасателей работы выполнены в восстановительные мероприятия были проведены в рекордно короткие сроки — менее чем за сутки», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий происшествия и обеспечивал безопасность проведения работ.