Макрон пообещал сурово наказать участников беспорядков после победы ПСЖ

«Будет судебное преследование и наказание. Мы будем суровы. К футболу это (беспорядки — прим. URA.RU) не имеет никакого отношения», — подчеркнул Макрон в выступлении, которое транслировалось в X (бывший Twitter). Он также выразил благодарность сотрудникам полиции и коммунальных служб за оперативную работу во время массовых акций.