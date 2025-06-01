Макрон пообещал сурово наказать участников беспорядков после победы ПСЖ

Президент поблагодарил парижских полицейских за их работу.
В отношении участников массовых беспорядков, которые вспыхнули в различных городах страны после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, будут приняты жесткие меры. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон во время приема футболистов и тренерского штаба ПСЖ в Елисейском дворце.
«Будет судебное преследование и наказание. Мы будем суровы. К футболу это (беспорядки — прим. URA.RU) не имеет никакого отношения», — подчеркнул Макрон в выступлении, которое транслировалось в X (бывший Twitter). Он также выразил благодарность сотрудникам полиции и коммунальных служб за оперативную работу во время массовых акций.
В ходе беспорядков всего были задержаны 559 человек, пострадали 192 болельщика. Столкновения начались еще до окончания матча на Елисейских полях. Сотрудники полиции в Париже применили слезоточивый газ для разгона футбольных болельщиков.
Французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) впервые выиграл Лигу чемпионов. Футболисты подняли кубок после разгрома соперников из итальянского «Интера». Встреча закончилась со счетом 5:0.