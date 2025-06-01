Силы ПВО сбили 53 украинских БПЛА над Россией

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, при атаке погибла женщина. При обрушении дома также пострадала 12-летняя девочка. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки пострадала жительница села Ржава Глушковского района. Автомобиль, на который пришелся удар, сгорел.