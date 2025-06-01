Полсотни беспилотников атаковали Россию накануне переговоров в Турции

БПЛА атаковали регионы России в ночь на 2 июня.
В ночь на 2 июня Россию атаковали 53 украинских дрона, которые были сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Днем 2 июня запланированы переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле.
«С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских [БПЛА]», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
Так, 34 дрона были сбиты над Курской областью. В небе над Белгородской областью ликвидированы 14 беспилотников, в Брянской и Орловской — четыре и один соответственно.
Российская делегация уже прибыла в Стамбул. Самолет с представителями Москвы сел в аэропорту столицы Турции вечером 1 июня. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, завтра будут озвучены подробные заявления о встрече с представителями Киева.