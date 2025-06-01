Полсотни беспилотников атаковали Россию накануне переговоров в Турции

В ночь на 2 июня Россию атаковали 53 украинских дрона, которые были сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Днем 2 июня запланированы переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле.