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Полсотни беспилотников атаковали Россию накануне переговоров в Турции

В ночь на 2 июня Россию атаковали 53 украинских дрона, которые были сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Днем 2 июня запланированы переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле.

БПЛА атаковали регионы России в ночь на 2 июня.

В ночь на 2 июня Россию атаковали 53 украинских дрона, которые были сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Днем 2 июня запланированы переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле.

«С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских [БПЛА]», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

Так, 34 дрона были сбиты над Курской областью. В небе над Белгородской областью ликвидированы 14 беспилотников, в Брянской и Орловской — четыре и один соответственно.

Российская делегация уже прибыла в Стамбул. Самолет с представителями Москвы сел в аэропорту столицы Турции вечером 1 июня. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, завтра будут озвучены подробные заявления о встрече с представителями Киева.