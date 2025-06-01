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Две школьницы, избившие девушку в Стерлитамаке, признались в нападении

21-летняя девушка была избита из-за своей неформальной внешности.

Источник: Аргументы и факты

Две школьницы, которые избили в Стерлитамаке девушку за ее розовые волосы и пирсинг, признались в нападении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

«Сотрудникам полиции удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались две несовершеннолетние 2009-го года рождения, они обе состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Подростки с родителями добровольно пришли в отделение полиции и сознались в содеянном», — сообщили в ведомстве.

В отношении родителей несовершеннолетних были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По данным полиции, ночью 30 мая 21-летняя девушка возвращалась с работы по аллее на улице Артема. Вскоре к ней подошли две незнакомки. Они сделали замечание за неформальный вид.

Разговор перерос в словесную перепалку, а затем в драку. Нападавшие били жертву руками и ногами, пока прохожие не вмешались и не разняли их. СМИ сообщили ранее, что у пострадавшей были розовые волосы и пирсинг.