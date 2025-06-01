Силы ПВО за полтора часа уничтожили 53 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 53 украинских БПЛА самолетного типа за полтора часа, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.
«С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Наибольшее число дронов (34) российские военные сбили над территорией Курской области, над соседней Белгородской было уничтожено 14 БПЛА. Кроме того, четыре БПЛА перехватили над территорией Брянской области и один — над Орловской, рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили за день 1 июня 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Курской, Белгородской и Липецкой областях.