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Силы ПВО за полтора часа уничтожили 53 украинских БПЛА над регионами РФ

34 дрона российские военные сбили над территорией Курской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 53 украинских БПЛА самолетного типа за полтора часа, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

«С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Наибольшее число дронов (34) российские военные сбили над территорией Курской области, над соседней Белгородской было уничтожено 14 БПЛА. Кроме того, четыре БПЛА перехватили над территорией Брянской области и один — над Орловской, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили за день 1 июня 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Курской, Белгородской и Липецкой областях.