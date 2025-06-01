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Shot: В Челябинске задержали арендаторов склада с дронам ВСУ

В Челябинске задержаны лица, арендовавшие складское помещение, которое, предположительно, использовалось для сборки и хранения украинских FPV-дронов. Об этом стало известно в воскресенье, 1 июля.

В Челябинске задержаны лица, арендовавшие складское помещение, которое, предположительно, использовалось для сборки и хранения украинских FPV-дронов. Об этом стало известно в воскресенье, 1 июля.

Уточняется, что на момент задержания склад оказался пуст. Специалисты провели экспертизу грунта в помещении на наличие следов взрывчатых веществ, передает Telegram-канал Shot.

В этот же день губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил об атаке вражеских беспилотников на старое здание в Новомальтинске. Позднее он сообщил, что источником атаки дронов в нем стала фура, которую уже заблокировали. Согласно информации журналистов, сотрудники силовых структур опрашивают водителя грузовика, из которой вылетали украинские дроны.