Гладков: в Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина

В результате удара, нанесённого Вооружёнными силами Украины по Белгородской области, погибла мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в посёлке Пролетарский Ракитянского района, где снаряд прямым попаданием разрушил жилой дом. Спасатели обнаружили под завалами тело женщины.
Также сообщается, что в момент разрушения здания рядом проезжала на велосипеде 12-летняя девочка. По предварительным данным, она получила контузию и была направлена в областную детскую клиническую больницу.
Напомним, за последние полтора часа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 53 украинских БПЛА самолетного типа.