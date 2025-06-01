Серия взрывов прогремела над Воронежем

Жители Воронежа сообщили о серии взрывов, прогремевших в Северном районе города около 23:00. Об этом стало известно в воскресенье, 1 июля.
По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Очевидцы сообщили о ярких вспышках и громких хлопках, вызвавших срабатывание сигнализаций и дрожание окон. По информации Telegram-канала Shot, БПЛА летели со стороны села Латное. Официальные комментарии пока отсутствуют.
Незадолго до этого, над Ярославлем прогремели несколько взрывов. По предварительной информации, над городом сработала ПВО, ликвидировавшая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).