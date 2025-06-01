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Силовики задержали арендодателей челябинского склада, в котором собирали дроны

Были задержаны арендодатели, которые предположительно сдали склад под сборку беспилотных летательных аппаратов для атак на территории Иркутской и Мурманской областей. Об этом сообщил Mash.

Дроны атаковали Иркутскую и Мурманскую области, вылетая из фур.

Были задержаны арендодатели, которые предположительно сдали склад под сборку беспилотных летательных аппаратов для атак на территории Иркутской и Мурманской областей. Об этом сообщил Mash.

«Арендодатели челябинского склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, задержаны. Они сдавали помещение за 350 тысяч рублей в месяц через агентство», — написал telegram-канал Mash.

По предварительным данным Mash, атаковавшие российские регионы диверсанты сняли склад, чтобы осуществлять сборку контейнеров с беспилотниками. В настоящее время помещения пустые, а правоохранители провели забор проб в помещении для проверки на наличие взрывчатых веществ.

Ранее источники в силовых структурах рассказали URA.RU, что задержаны арендаторы склада. Фото и информацию о том, что в нем якобы собирали дроны для атак на Россию, опубликовали украинские telegram-каналы.