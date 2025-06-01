Воронеж атаковали беспилотники. Видео

«1 июня около 23:00 в Северном районе Воронежа раздались как минимум три мощных взрыва. Были видны яркие вспышки в небе и грохот, от которого срабатывали автомобильные сигнализации и дрожали оконные стекла», — рассказали очевидцы. Их слова цитирует telegram-канал Shot.