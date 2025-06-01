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ВСУ массово атакуют регионы России беспилотниками, есть погибшие: онлайн-трансляция

ВСУ запустили полсотни дронов по территории России вечером 1 июня, сообщили в Минобороны. В ночь на 2 июня атака продолжилась, уже известно о гибели женщины и возможной контузии ребенка в Белгородской области. URA.RU подробно освещает процесс отражения вражеских атак в своей онлайн-трансляции.

ВСУ бьют БПЛА по России.

ВСУ запустили полсотни дронов по территории России вечером 1 июня, сообщили в Минобороны. В ночь на 2 июня атака продолжилась, уже известно о гибели женщины и возможной контузии ребенка в Белгородской области. URA.RU подробно освещает процесс отражения вражеских атак в своей онлайн-трансляции.

01:48 Над Воронежем вечером 1 июня произошла серия взрывов. Системы ПВО отражают атаку, передает telegram-канал Shot.

01:28 В результате удара ВСУ по частному дому в Белгородской области погибла женщина. Также во время обрушения здания проезжавшая рядом 12-летняя девочка получила контузию. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

01:28 В ночь на 2 июня Россию атаковали 53 украинских дрона, которые были сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Днем 2 июня запланированы переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле.